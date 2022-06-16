〈智邦股東會〉下半年審慎樂觀 看好400G出貨明年比重上看雙位數

交換器大廠智邦 (2345-TW) 今 (16) 日召開股東會，展望下半年，董事長林明蓉表示，通膨、中國封城等不確定性因素環繞下，下半年審慎樂觀看待，持續看好資料中心市況，400G 出貨可望逐季成長，明年營收比重可望攀升至雙位數。

智邦指出，加快訂單去化、提升生產效率、降低庫存，是現階段最重要的三大任務，對於後續景氣，由於通膨造成購買力下降，2023 年的熊市風險仍然可能會造成市場整體的需求變化，這也是公司對後續市場需求看法較謹慎的重點。

智邦仍看好資料中心市況，林明蓉說，數位轉型是十年大潮，企業都積極雲端化，看好中長期需求，去年推出的 400G 產品已是重要成長動能，客戶下單速度正在增加，未來出貨規模可望逐季成長，明年營收比重可望上看雙位數。

近期科技業頻傳出雜音，林明蓉說到，終端設備採購力道確實稍微放緩，但數據需求仍存在，公司企業端工業用產品持續滿足數據、供應鏈智能化需求，目前接單維持正向發展。

庫存水位方面，林明蓉表示，缺料交期已逐步縮短，但 PMIC 等晶片仍持續缺貨，公司備料是因應大客戶需求，風險可控，原則上會以 2 個月預期營收規模建立庫存水位，以面對長短料等挑戰。

智邦今日股東會中承認通過去年財務報表，決議通過配發每股 6 元現金股利、修改公司章程等議案，其中為了人才培育，也通過發行限制員工權利新股的政策，林明蓉說到，限制型股票是支持員工的努力，未來也將會繼續加大力道培養人才。