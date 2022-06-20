瑞銀下修台股指數至15789點 估半導體明年營收只成長5%

經濟衰退風險讓外資下修台股指數目標，瑞銀證券表示，在獲利衰退預期下，將台股指數目標將從原先的 18000 點下修至 15789 點，預估半導體產業將從下半年起進入庫存調整階段，明年營收年增幅將放緩至 5% 的增幅。

瑞銀證券今 (20) 日舉行第 17 屆「瑞銀證劵台灣企業論壇」，邀請產業共同探討下半年景氣展望，瑞銀台灣策略師暨非科技產業分析師陳玟瑾表示，下修台股指數目標，主要與市場下調 2023 年獲利預期，以及企業獲利與經濟展望可能衰退疑慮有關。

陳玟瑾表示，今年第 1 季財報雖有約 60% 企業財報數據優於市場預期，但市場並未因此上調明 (2023) 年的盈餘預期，反而是微幅下修明年獲利預估；此外，用較低的本益比做情境分析，排除台積電後，預期整體企業明年獲利將呈現衰退狀態，也將影響股市表現。

半導體產業部分，瑞銀台灣證券半導體分析師林莉鈞指出，預計半導體從今年下半年起一直到 2023 年，可能進入較為健康的階段性庫存調整，預估今年 (不含記憶體) 整體產業營收還可成長 15%，但明年將放緩到只剩 5% 的年增幅。

林莉鈞認為，半導體產業短期雖將進入健康的周期調整，但長線仍看好產業走勢，包括高速運算、電動車或自駕車等車用電子，在未來 5 到 10 年仍有蠻大的機會。

林莉鈞表示，半導體的供應鏈瓶頸正逐漸改善，到今年第 2 季為止，消費性電子的相關半導體已經沒有太多供給面上的問題，今年成長性較好的領域，像是伺服器、車用、工業用有些仍是供不應求，但供需正逐漸平衡，在現有產能調整下，預計在未來幾個季度，部分環節的供需狀況可望獲得改善。

投資策略部分，瑞銀仍看好具防禦性質與結構性成長的產業，建議投資組合以防禦與成長兼具為佳，包括金融股與有結構性成長的電子股，像是先進製程這部分，伺服器、電動車供應鏈，受惠於結構性成長優勢，因此仍相對看好後市表現。