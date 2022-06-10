蘇姿丰：今年PC市場將放緩 AI、雲端、資料中心晶片需求高漲

美國處理器大廠 AMD (AMD-US) 董事長暨執行長蘇姿丰週五 (10 日) 在財務分析師大會透露，今年個人電腦 (PC) 市場將放緩，但在專業應用晶片的市場需求高漲。

近期多家調查機構和企業皆示警，今年整體 PC 市場需求將放緩。

市場研究機構 Canalys 上週數據顯示，由於市場飽和和通膨擔憂，消費者和教育 PC 等市場需求將進一步放緩。美國 PC 出貨量已連續三季下滑。

市場研究機構 IDC 週三將 2022 年全球 PC 出貨預估大幅下修，從先前的「萎縮 1%」降到「萎縮 8.2%」，並警告仍有下行風險，主因是需求疲軟、供應鏈挑戰。英特爾 (INTC-US) 近期暫停 PC 晶片部門的招募作業至少 2 週。

AMD 執行長蘇姿丰表示，個人電腦市場的放緩是很自然的 (圖片：AFP)

AMD 執行長蘇姿丰財務分析師大會上指出，經過一段時間的高增長之後，個人電腦市場的放緩是很自然的事。

不過，蘇姿丰提到，高效能和自適應運算 (Adaptive Computing) 的市場需求依舊很強勁。

AMD 預估雲端運算、資料中心和人工智慧 (AI) 應用程式的需求大幅增長，將推動公司未來毛利率超過 57%，營業利益率落在 30% 左右。

蘇姿丰說，AI 成為 AMD 最大的成長機會，也是未來幾年最大的增長機會，此言意味 AMD 將下一個業務重心將從資料中心轉移到 AI 領域。