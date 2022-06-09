研調：全球資料中心交換器Q1銷售亮眼 估400G出貨將加速

研調 Dell"Oro 集團近期發布報告表示，雲端、超大規模資料中心業者今年第一季持續大力建置資料中心，帶動資料中心等級交換器銷售，第一季銷售規模年增 16%，且 400G 交換器市場出貨量正在爬升，預計今年出貨量將持續加速。

Dell"Oro 表示，第一季伺服器交換器銷售強勁，創歷史單季次高紀錄，僅較上季的歷史新高底 2%，伺服器大廠 Arista (ANET-US)、新華三 (H3C)、瞻博網絡 (JNPR-US)、星網銳捷和白牌廠商佔據主要市場的成長，其中以 Arista 成長最快，第一季市占率成長超過 2 個百分點。

Dell"Oro 資深研究總監 Sameh Boujelbene 表示，儘管面對供應挑戰，資料中心交換器在所有主要終端市場表現仍優異，不論是雲端服務商、電信服務商或大型企業，其中雲服務商銷售規模年增達 70%。

Boujelbene 說道，缺料問題正影響整供應鏈，目前幾種設備交期仍超過 6 個月，第一季供應商正積極消化這些積壓訂單，值得注意的是，一些廠商成長幅度仍能優於市場平均，某些情況下，去年下半年市場版圖有出現變化。

Dell"Oro 表示，第一季 25G、100G、200G 和 400G 交換器出貨量比重近 70%，占總銷售規模的 80%，第一季 400G 的出貨量已超過 800K 埠產品，預計今年 400G 出貨量將加速爬升。

智邦 (2345-TW) 是白牌供應商中主要交換器大廠，其他競爭者為天弘科技 (Celestica)、廣達 (2382-TW) 等廠商。大摩表示，智邦白牌市占率達 60-65%，其次依序為 Celestica 與廣達，且智邦目前 400G 規格研發領先競爭者，市占率 7 成以上，在 400G 換機潮中智邦可望受惠。

據悉，智邦 400G 交換器今年出貨逐漸增加，在供給下半年可望逐漸改善下，今年 400G 營收比重將由去年個位數明顯增加，可望帶動智邦營運走強。