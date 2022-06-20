馬自達、三菱計劃今秋調漲日本市場車款售價3%

據《路透》周一 (20 日) 報導，消息人士透露，馬自達和三菱汽車計劃今秋調漲日本國內市場主要車款售價，調漲幅度約 3% 左右，原因在於削減成本難以減緩資源價格上揚和日圓走貶的衝擊。

日本車廠在日本國內市場的車價調漲，向來抱持著謹慎態度，不過業界龍頭豐田也正考慮調漲，這波漲價浪潮有可能向外擴散。

路透報導，馬自達的 Mazda3 和 CX-30 將調漲 3% 左右，目前這兩個車款的入門售價分別約 222 萬日圓和 239 萬日圓，都將調高 6.6 萬日圓。另外三菱汽車的 Outlander PHEV 的兩個車型，也將於今年秋天調漲，目前頂級款 P Grade 的售價約 532 萬日圓，屆時將上調 15 萬日圓、漲幅約 3%。

日本國內市場對於價格變化相當敏感，因此日本車廠通常選在引擎、動力、設計、配備都進行大改款時漲價，然而這回所有車款都只有在內外裝和性能上、進行局部更動。

針對路透報導，馬自達的公關表示「會在適當時機公布」，三菱汽車的公關則表示這個消息「非該公司所發布」。

而日本其他車廠也在評估漲價事宜。豐田汽車上個月在財報說明會上就曾經暗示，有可能挑選高級車等車款來實施成本轉嫁。

目前在日本市場販售的進口車，因受到日圓貶值影響，都已經調高售價、或公布漲價計畫。車商表示漲價原因在於，原物料價格和物流費用的上揚。來自歐美的 Stellantis 於上周五 (17 日) 宣布，旗下的標誌 (Peugeot)、雪鐵龍 (Citroen)、DS Automotive 三品牌，共有 14 個車款，將於 7 月 1 日調漲 2% 至 3.9% 不等。

另外在今年 4 月，德國福斯 (Volkswagen) 已經調漲 Golf 等 11 個車款的售價、平均幅度 2%，法國雷諾 (Renault) 小型車 Lutecia 的售價調高 3.7% 至 4.7%、Megane 等 7 個車款也調漲 1.2% 至 6.5%。