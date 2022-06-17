分析師：強美元、弱日圓恐加劇通膨 干擾全球經濟

隨著美日貨幣政策分歧持續擴大，分析師認為，「弱日圓、強美元」的情況不僅會加劇通膨擔憂，還可能催生一股不穩定的力量，進而影響全球經濟。

Bannockburn Global Forex 資深外匯策略師 Marc Chandler 表示，疲軟的日圓是貨幣政策分歧的副產物。在聯準會 (Fed) 以大於先前預期的力道收緊政策的同時，日本央行 (BOJ) 依然堅持超寬鬆貨幣政策，甚至繼續採取刺激措施。

去年 1 月迄今，日圓兌美元匯率已貶值約 32%，今年 3 月到現在則下跌 14%，這對向來穩定的匯市來說已經是很大的波動，但 Exante Data 創辦人 Jens Nordvig 警告情況有可能更加失控，因為日本國內的投資人甚至還沒有開始拋售日圓。

作為能源和食品進口大國，如今日本正面臨進口產品成本高漲和日圓疲軟的問題，央行恐被迫在控制匯率或利率之間做出選擇，可能放棄殖利率曲線控制，或是對匯率進行實質干預。

Exante Data 創辦人 Nordvig 認為，干預匯市具有危險性，出售美國公債將推高殖利率，對日圓形成更多壓力，這是引發匯率波動的潛在因素。此外，干預匯市也可能吸引投機人士，加劇震盪局勢，屆時日本恐需要更多的外匯存底才能穩定市場。

值得注意的是，任何干預匯市的行動，都有可能使貨幣政策產生變化，考慮到日本公債與全球債券殖利率的連動性，日本央行的任何政策變化都可能影響市場。

另一方面，美國企業也會感受到強勢美元產生的漣漪效應，例如微軟 (MSFT-US) 之前便警告，外匯波動預計將導致本季營收較先前預期損失 4.6 億美元。

理論上來說，美元走強可能代表相較於美國資產，外國資產更有吸引力，但實際上，TS Lombard 策略師指出，強勢美元可能進一步傷害國際貿易，因成本壓力將擠壓企業利潤，加劇原本就已嚴重吃緊的金融環境。