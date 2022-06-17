日本央行利率按兵不動 聲明提及匯率 日圓劇烈震盪

日本央行 (Bank of Japan) 周五 (17 日) 維持既定的超寬鬆利率政策和購債計畫不變，合乎市場預期。消息傳出後，日圓一度急貶，但因央行在聲明中罕見提及關注匯率對經濟和物價的影響，又帶動日圓貶幅收斂，日經 225 指數下跌 2.17% 。

日本央行經過 6 月 16、17 日兩天的金融政策會議後，以 8:1 票數決議維持基準利率於 - 0.1%，而 0% 的 10 年期公債殖利率曲線定錨目標也維持不變，為達成殖利率的誘導目標，除了明顯預期無人參與的情況以外，每天都將以 0.25% 的固定殖利率來針對 10 年期公債實施無限量買進。

關於 ETF 及 J-REIT 的資產買進，日本央行分別設下全年約 12 兆日圓及全年約 1800 億日圓的餘額增加步調上限，於必要時買進。商業票據及公司債部分，日本央行計劃逐步恢復至疫情前水準，其中商業票據約 2 兆日圓，公司債約 3 兆日圓，這部分則獲得委員的一致通過。

另外通膨目標也維持 2% 不變，為達成目的，到必要時間點為止也將繼續維持寬鬆的貨幣政策。

日本央行發布消息後，日圓兌美元在東京外匯市場劇烈震盪，決策發布時從 133 急貶至接近 135，但在市場消化日銀聲明之際，日圓快速收復失土，截稿前報 133.56 日圓，貶幅收斂但仍貶超過 1%。

根據聲明，日本經濟面臨多重不確定性，包括俄烏戰爭、海外經濟情勢、大宗商品和疫情，「在此情況下，有必要關注金融和外匯市場的發展，以及其對日本經濟活動和物價的影響。」

日經 225 指數截稿時暫報 25858.5 點，較前一個交易日下跌 2.17% 或 572.7 點。