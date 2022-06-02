馬自達拚減碳 目標2035年工廠排碳量歸零

日本馬自達周四 (2 日) 宣布，自家位在世界各地的工廠要在 2035 年達成零碳排放目標，將透過全新塗裝技術等實現節能，也會增加可再生能源的調度。

馬自達的這項零碳排目標，對象包括日本國內外的 6 座汽車組裝廠以及引擎工廠等。為減少工廠的碳排放，在塗裝和材料的熱處理等，都將導入全新技術；將研發可在低溫狀態使用的塗料，或使用貼膜方式來取代塗裝手續、可省下乾燥等工序。

再生能源的導入方面，除了從外部購買之外，馬自達位在日本廣島市的本社工廠、以及日本山口縣的防府工廠，也會在當地進行相關投資，以增加再生能源的供給量。目前馬自達在工廠和事業所等使用的再生能源只占整體 0.2%。

為對抗地球暖化，愈來愈多的汽車廠商加入脫碳行列。馬自達目標在 2050 年時，包括供應鏈在內的整體二氧化碳排放量，需實質上達成零碳排放目標。

而日本同業的豐田和本田，已經向他們的零件供應商們出示具體數據，要求減少碳排放，不過馬自達目前還尚未對零件供應商們提出具體的減碳目標。

大型的汽車製造商除了透過汽車電動化來減少行駛間的二氧化碳排放量，也從工廠著手，要減少汽車生命週期的整體碳排量。豐田在 2021 年時，已經宣布全球工廠 2050 年的零碳排目標要推前至 2035 年；日產也計劃在 2050 年時，全球工廠在生產時的二氧化碳排放量要降到零。