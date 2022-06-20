日本首相與央行總裁重申：將合作因應匯率波動 日圓小升

在上周日圓兌美元跌至 24 年低點後，日本首相及其央行總裁周一 (20 日) 重申，他們在外匯問題上步調統一。

首相岸田文雄表示，央行總統黑田東彥在會議期間表達了他對貨幣走勢的擔憂，岸田的評論一度振奮市場，助日圓走強。

日圓兌美元匯率周一一度上漲至 134.54，而兩人在下午會議結束前則為 135.10。日圓上周觸及 1998 年以來的最低水位，主因是與美國聯準會加快收緊貨幣相比，日本央行仍然未改變鴿派寬鬆立場。

黑田表示，首相岸田今日與他會面時並未作出特別指示。此話暗示，對於央行繼續貨幣寬鬆的決定，日本政府依然默許。黑田補充稱，政府和央行將繼續密切監控貨幣，並合作採取適當行動。

黑田說：「他沒有說什麼特別的，但我對他說，外匯市場應該反映經濟、金融基本面，並平穩波動。」「日圓最近快速下跌，對企業規畫造成不確定性，這不可取。」

這次兩人會面是日本決策者對外匯市場走勢的最新表達，他們試圖通過口頭警告而不是直接行動，來限制日圓下滑的步伐。

黑田對外匯市場的評論與他之前的言論基本一致。

大和證券首席市場經濟學家 Mari Iwashita 表示，在下個月的選舉之前，政府和日本央行需要再次表現出他們的合作。她說，他們表示將共同努力並採取適當行動的事實，意味著政策反應還有空間。

週末的民意調查顯示，民眾對首相的支持進一步下降，並且對飆升的物價感到焦慮。