安聯人壽雙管齊下搶人才 目標2025年擴增至1萬人

壽險業擴編業務大軍，祭出專業訓練與獎勵制度雙管齊下搶才，安聯人壽宣布推出「百萬領袖創業計畫」，提供 36 個月國際培訓課程、百萬成處創業基金，以及 24 個月專案津貼，目標在 2025 年將業務大軍增至 1 萬人。

安聯人壽 2015 年起啟動組織發展增員計畫，以年增幅逾 24% 的擴編成效領先業界，已在 2020 年突破 5000 人業務大軍的第一階段目標，而第二階段的增員策略，將從訓練與獎酬制度並進，鎖定有創業規劃、斜槓族加入業務大軍陣容。

安聯業務長劉育群指出，百萬領袖創業計畫，提供新進業務同仁專屬 36 個月國際培訓課程、百萬成處創業基金、24 個月專案津貼，以及晉升獎金等專案內容，瞄準對於創業有理想、有想法、有企圖心的求職者。

劉育群說明，百萬領袖創業計畫的培訓計畫，能夠強化戰勝風險的能力，進而實踐創業理想，不論是微型創業家、斜槓族，或是想要發掘人生新路創業小萌新、二度創業者，都歡迎成為安聯人壽的保險事業夥伴。

安聯人壽表示，台灣是安聯集團極重視的主要壽險市場之一，自 1995 年成立後，安聯人壽便積極投入台灣市場，在業務面不斷獲利，2021 年在全球 30 個國家和地區當中，台灣安聯人壽的初年度保費收入及新契約價值同時穩居集團前 5 名。

安聯人壽總經理林順才表示，台灣保險滲透率高居世界第一，但國人平均風險保障額度偏低是不爭的事實，顯示台灣市場還有很大的發展潛力，根據 2021 安聯全球財富報告中顯示，台灣 2020 年底每戶家庭金融資產總額增加 10.7%，人均總金融資產 (per capita) 高達 139830 歐元，為亞洲第二高。

另外，根據集團日前出爐的「2022 年全球保險報告」預估，2022 年台灣市場將回到正成長，落在 4.1% 左右，在市場契機及擴大業務服務範疇雙重考量下，促使我們決定加速增員、增才的腳步，為業務團隊挹注新血。