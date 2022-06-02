調查：逾2成畢業生求職成功 6月徵才受疫情影響小

本土疫情進入高原期，但並未明顯影響企業徵才，104 人力銀行指出，6 月全站工作數 99 萬，77% 企業正常徵才，以電子 / 軟體 / 半導體業的人才缺口最大，搶才觸角更從碩博士擴及高中職；根據 518 熊班調查顯示，有 21.2% 畢業生已經找到工作，其中半數自 3 月起開始求職。

518 熊班表示，往年 5、6 月為畢業季徵才高峰，去年因本土疫情使得新增職缺數大幅減少，而今年 5 月站內新增職缺數較去年同期成長 35.1%，可見台灣就業市場已經準備好與病毒共存，雖仍未回到疫情前榮景，但可確定將持續好轉。

根據調查，約有 21.2% 畢業生已找到工作，不論高中職、大學五專或研究所皆以 5 月開始求職為大宗，分別佔比 63.3%、65.9% 及 67.4%，而 3 月即開始求職則落在 2 成上下，分別為 25.0%、22.8% 及 19.6%，可見多數畢業生近一個月才開始投遞履歷。

104 人力銀行資料庫顯示，今年 4 月工作數 101.3 萬個，新一波防疫政策調整為與疫共存，對經濟活動的衝擊較小，6 月工作數仍有 99 萬個，只比 4 月底小幅下滑 2.3%、未見明顯衰退。

依產業來看，6 月份企業徵才，以電子 / 軟體 / 半導體業的 19.7 萬個工作機會數最多，其中，光是半導體業缺口就達 3.8 萬人。半導體業以往愛用國立頂大碩博士生，近年來，已向私大、技職生招手，同時擴及高中職。

104 玩數據發現，今年 4 月有超過 500 家半導體企業徵才，合計「最低學歷要求為高中職」的工作機會有 9978 個，3 年來成長 1.3 倍，徵才職缺以「操作 / 技術 / 維修類」，即作業員為多，占半導體徵才量的 26%，3 年增加 4 個百分點；薪資行情也因求才需求增加而上漲，高中職畢業在半導體工作的職人，今年薪資中位數為 3.5 萬，3 年來成長 13%。