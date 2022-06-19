市場需求面雜音干擾 台股短線反覆築底機率大

美國鷹式升息衝擊股市震盪下修，法人認為，台股在通膨、升息與需求面雜音干擾下，大盤將反覆築底需要時間消化，短線要等 6 月營收出爐後，供需面才有機會明朗化。

美台央行同步升息，市場對於高通膨隱憂陰霾未散，台股周線連二黑，指數收在 15641.26 點，櫃買指數單週跌幅更達 - 6.01%。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸表示，高通膨讓市場對下半年經濟成長力道偏向質疑，而美國聯準會加速升息希望抑制通膨過熱的情況，確實令市場擔心下半年的全球經濟表現，可以再進一步評估相關數字。

目前不少大型股股價修正幅度較高，郭修伸表示，短線可觀察 6 月營收財報公布，判斷主要電子業等大型股是否存貨過多，或存貨銷貨狀況不佳的情況，但部分有剛性需求的電子次產業，包括半導體、IC 設計、高速運算與 5G 網通等，仍具有反彈機會。

但要注意的是，如果美公債殖利率持續彈升，很可能持續吸引資金回流美國，造成股市再次波動的風險，應持續留意相關變化。

安聯投信台股團隊表示，由於市場還在持續消化經濟前景變數，美國景氣下修、消費者減少需求，連帶讓台股產業訂單也受影響，目前廠商對下半年看法偏向保守，部分原本供不應求的產業，需求缺口也出現收斂。

安聯投信台股團隊表示，由於總體面的變數仍多，建議優先觀察美國現況何時改善，而首要關注的是引發通膨數據持續攀揚的兩大因素，包括烏俄衝突發展與油價走勢，以及產業下修何時明朗。

PGIM 保德信金滿意基金經理人賴正鴻指出，美國通膨未有放緩跡象，聯準會持續升息也讓需求面雜音浮現，企業端也面臨庫存調整等問題，進而衝擊台廠產業等，研判台股仍將反覆築底，需要時間逐步消化利空。

但賴正鴻表示，這波全球股市下跌主要是資金緊縮帶來估值修正，首當其衝的包括先前高估值的美股、陸股等市場，而台股相對估值水位合理，且又具有高殖利率的優勢，因此近期台股即使高度震盪，但研判應不至於有大跌情況出現。