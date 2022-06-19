大同總座：合作夥伴整車完備 旗下動力系統將同步出貨

大同 (2371-TW) 近年積極轉型拓展電動車市場，總經理鍾依文表示，除了已與國內電動巴士業者合作，待合作夥伴打造的整車完備後，旗下動力系統將可同步出貨並貢獻營運，另外，近期海外利基型車用領域也啟動布局、與業者洽談合作，期望盡快發酵。

鍾依文指出，台灣電動巴士市場規模一年 1.6 萬台，由於政府有提補助，一台巴士補助金額約 1000 萬元，加上政府注重本土業者高自製率，因此不是所有車廠都能搶食商機，目前僅華德、唐榮、創奕與成運等業者較為積極。

其中，大同去年已先拿下唐榮車輛訂單，包括包括馬達與驅動器的 IE5 超高效率大型電動巴士動力系統，由於大同花三年時間，將馬達技術與車用結合，成為台灣第一套國產大型電動巴士動力系統，期望藉此卡位電動車市場商機。

鍾依文指出，大同在大型巴士領域中沒有做整車，主要是提供馬達與驅動器並配合車廠出貨，期望藉由唐榮的訂單可以把技術延伸至其他公司。

鍾依文進一步提到，依大同現況來看，不適合自行建置車輛，目前是採取與多家業者成為策略夥伴，因此客戶開始有打造整車時，大同的動力系統就能隨即出貨並有營運貢獻。

海外布局方面，鍾依文表示，目前都有與相關業者洽談合作中，不過不是大眾的商用車領域，而是會搶攻利基型車用市場，如救護車、校車等，其中，美國校車數量龐大，全面改成電動化、商機可期，但傳統車廠不願布局，因此也成為大同搶攻的商機。