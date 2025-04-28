川普慶就職百日：官員預告更多爆炸性改革 行政命令將持續推出

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-04-28 13:52

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美國總統川普似乎正在醞釀更多的「行動」。本週，川普及其政府將舉行集會，慶祝上任百日的重要里程碑，強調施政成果，並展望未來一百天的施政方向，包括推動貿易協議與和平談判。白宮官員更預告，接下來將有更多爆炸性「魚雷」（torpedoes）式的重大行動陸續登場。

根據《路透社》報導，白宮官員指出，川普未來還有更多「魚雷」行動，行政命令將像「滾雪球」般接連推出，其中包括針對多國公民的新一波旅行禁令。儘管部分行動遭到法院阻撓，引發白宮與支持者對司法機關的批評，川普團隊仍堅持改革方向，並將持續與被視為「過度臃腫」的政府機構對抗。

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本週，川普計劃前往密西根州舉行集會，白宮將聚焦於川普的經濟願景、非法移民驅逐政策、外交政策轉變，以及由億萬富豪馬斯克領導的「政府效率部門」推動的削減官僚與浪費行動。官員形容，這是一場保守派夢寐以求的「勝利巡迴」。

預計川普將於 29 日晚間 6 時，在密西根州馬科姆郡社區學院發表百日演說，細數施政成就，包括加強邊境安全與降低通貨膨脹等議題。

然而，在百日里程碑之際，多項民調卻顯示川普的支持率跌至新低。根據《美國廣播公司》（ABC）、《華盛頓郵報》與市場研究公司益普索（Ipsos）的聯合調查，川普百日支持率創下美國總統過去 80 年來最低紀錄。

展望未來，預計川普將把重點放在推動貿易協議與和平談判上。儘管年初對多國發動貿易戰，後來暫停互徵關稅展開個別談判，但專家認為，90 天內促成協議的可能性極低，尤其是在與中國談判方面，雙方說法頻頻不一致。