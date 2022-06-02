畢業旺季到 元大金首度啟動萬人海選徵才 北富銀加開40%職缺

又到了畢業旺季，金融業陸續大舉徵才，元大金控 (2885-TW) 挾獲利福利雙優勢，首度啟動有史以來最大規模的徵才活動—萬人海選計畫；富邦金 (2881-TW) 旗下北富銀也加開 40% 職缺，向社會新鮮人招手。

元大金去 (2021) 年獲利成長逾 4 成，表現亮眼，儘管今年上半年總體環境雜音頻傳，各界仍長期看好台股，元大金去年平均員工薪資達 204.3 萬元，挾獲利福利雙優勢，啟動有史以來最大規模徵才活動，鎖定資訊數位金融等四類人才。

元大金表示，業務涵蓋證券、銀行、人壽、期貨、投信、投顧、創投及資產管理，去年每股純益 2.87 元，寫歷史新高。

元大金重視員工的貢獻與價值，反映在平均員工薪資上，去年平均員工薪資達 204.3 萬元、年增 25.65%，位居金控之冠，創下金控業平均薪資最高紀錄；不僅如此，2021 年平均員工福利費用達 231 萬元，較前一年度增加 24.26%，同樣位列冠軍。

針對此次徵才，元大金表示，因應疫情加速改變客戶與金融業往來的行為模式，元大整合虛實通路，迎戰數位金融趨勢，此次招募鎖定資訊 / 數位金融、業務、企劃、法律等四大類別人才，錄取人數不限，即日起至 7 月 20 日報名、隨到隨談。

北富銀也表示，今年畢業季適逢疫情升溫，整體市場人力需求趨於保守，不少企業都降低徵才人數，台北富邦銀行卻逆勢加開 40% 職缺。

北富銀指出，目前銀行一般從業人員中，財金、企管、經濟、國企等商學系因為具備較多金融專業基礎，在銀行求職上的確有一定優勢，但隨著數位及永續浪潮興起，為跨界人才創造更多踏入金融業的機會，北富銀今年除了延攬金融專業人才外，更廣開數據科學、金融科技、數位創新與行銷、資訊安全及風險管理等多元工作機會，總計超過 6 成以上職務不限招聘科系，破除只有財金背景畢業生才能到金融機構上班的刻板印象。

此外，北富銀今年也首度招募企業永續儲備幹部 (MA)，希望透過不同領域優秀人才的聚合，完備銀行 ESG 發展布局。

至於有意朝金融領域發展的研究所及大學在學生，北富銀皆提供實習機會，吸引大批學生踴躍報名，今年也同步增加達 40% 的實習職缺，讓更多年輕人能提前進入金融職場，獲得真實工作經驗。