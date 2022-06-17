日政府拍板 補助台積電熊本廠資金

日本政府今 (17) 日拍板補助支持台積電 (2330-TW)(TSM-US) 日本子公司 JASM，台積電、索尼半導體 (SSS) 及電裝株式會社 (DENSO) 經營團隊，共同對 JASM 獲得來自日本政府的支持表示感謝。台積電總裁魏哲家表示，有信心熊本廠能為全球半導體生態系統與當地社區發展做出貢獻。

日本經濟產業省宣布，最多將提供 4760 億日圓 (35 億美元) 資金，補助台積電熊本廠，該廠總投資額約 86 億美元，而日本政府補助金額占比將達 40% 左右。

台積電表示，JASM 設置旨於支持日本的半導體製造生態系統，協助客戶取得成功。日本具前瞻性的投資政策為其半導體業界創造出具全球競爭力的環境，對本專案成功至關重要。

JASM 已於今年 4 月動工興建，進度符合預期，目標 2024 年開始量產。台積電表示，JASM 致力於將領先的綠色製造技術導入日本熊本縣，與所在社區及日本人才共同成長。

魏哲家表示，感謝日本政府大力支持，及與索尼半導體和電裝的合作夥伴關係，有信心這座位於日本的全新晶圓廠，能為全球半導體生態系統和當地社區發展做出貢獻。

索尼半導體總裁暨執行長 Terushi Shimizu 表示，相信來自日本政府的支持，能使 JASM 穩定興建和營運。全球對半導體需求將持續成長，JASM 將對確保邏輯晶片穩定供應做出貢獻，不僅是為我們，也包括整個產業。

電裝總裁暨執行長 Koji Arima 表示，希望透過政府強勁支持及與台積電的合作夥伴關係，對中長期車用半導體穩定供應及為汽車產業做出貢獻。

