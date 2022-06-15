美國10年期公債殖利率升破3.45% 寫11年新高

上周美國最新通膨數據出爐後，投資人預估聯準會（Fed）可能採取最激進的措施以抑制不斷飆升的通膨，美國 10 年期公債殖利率周二（14 日）升破 3.45%，寫下 11 年新高。

截稿前，美國 10 年期公債殖利率升至 3.468%，逼近 3.5% 大關，先前一度小幅回落至 3.44%。兩年期公債殖利率升至 3.425%，30 年期公債殖利率上升 5 個基點至 3.423%。

美國 10 年期公債殖利率自 5 月的 2.74% 以來一路飆升，主因是火熱的通膨數據導致投資人拋售債券，並加大對 Fed 大幅收緊貨幣政策的押注。相較於 2022 年元月，10 年期美國公債殖利率大幅上升 1.51%。

Advisors Asset Management 分析師 Cliff Corso 表示，債券市場認為，通膨將繼續高漲而且可能根深蒂固。

美國債市殖利率飆升之際，投資人預期 Fed 本周將升息 3 碼（75 個基點）而非先前預估的兩碼（50 基點），主因是美國上月公布的 5 月消費者物價指數（CPI）年升達 8.6% 超乎市場預期。

Fed 在 5 月時升息兩碼，讓 10 年期美國公債殖利率創下 2020 年以來最大漲幅，兩年期與 10 年期美國公債殖利率也出現 4 月初以來的首次短暫倒掛，主因是投資人預期央行將積極收緊貨幣政策以降低通膨。殖利率倒掛常視為經濟衰退的指標。

目前市場都資人都在靜待 Fed 將在周三（15 日）舉行的貨幣政策會議。