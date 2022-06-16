〈台股盤後〉航運、ABF三雄賣壓沉重 生技股一枝獨秀

聯準會 (Fed) 確定升息 3 碼符合市場預期，美股收紅下台股今 (16) 日開高，權王台積電迅速填息，指數盤中一度大漲逾 200 點，不過市場追價意願低，盤中走跌由紅翻黑，航運股、ABF 三雄賣壓沉重，生技股一枝獨秀，大盤終場下跌 160.64 點，或 1%，報 15828.61 點，成交量 2723.46 億元，較昨日微幅上升。

觀察電金權值股走勢多開高走低，台積電填息後漲幅收斂，終場小漲 0.4%，聯發科、聯電、台塑化下跌超過 1%，貨櫃三雄跌勢慘重，長榮、萬海重挫逾 6%，陽明收跌 4%，台達電漲 1%，富邦金、國泰金、中信金等也都收紅。

高價股方面，股王矽力挫跌 3% 以上，面臨 2400 元關卡保衛戰，祥碩下跌 2.6%，大立光跌、譜瑞 - KY 超過 1%，旭隼逆勢上漲 1.7%，信驊也在平盤之上，而 AES-KY 今下跌 4.3% 跌破千元，台股千今俱樂部剩 8 檔。

ABF 載板近期供需缺口出現縮小的消息，漲價有踩煞車現象，市況不如過往，導致 ABF 三雄今下挫，欣興大跌逼近跌停、南電跌 4%、景碩跌超過 3%，航運股中，除了貨櫃三雄跳水大跌外，散裝航運股四維航、台驊投控、慧洋等都跌逾 4%。

今日盤面焦點集中於中小型股，全友獲光罩斥資上億元買股激勵，今再度攻上漲停，其它漲停標的包含兆勁、旭源、久威、倫飛，另外，北極星藥業受惠肝癌第三期臨床實驗收案帶動，今攻高漲停股價續創新高，其他德英、益得、晶宇亮燈漲停，合一、中天等生技股表現也強勁。

展望後市，法人認為，通膨仍未見明顯放緩現象，聯準會為了盡快抑制通膨加速升息力道，對未來經濟埋下一大隱憂，近期除了 PC、手機外，連先前供不應求的 ABF 載板都出現鬆動，難保資料中心、企業端資本支出沒有下修的可能，未來企業下半年財測與展望將是關鍵。