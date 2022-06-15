〈和碩股東會〉童子賢不看淡下半年「只有更好不會不好」 拚提升毛利率

電子大廠和碩 (4938-TW) 今 (15) 日舉行股東會，展望未來，董事長童子賢表示，第二季營運受封控影響大，但下半年營運「只有更好不會不好」，主因包含疫情影響逐步趨緩、旺季需求等，總經理廖賜政也說，對營運會再努力，今年將拚提升毛利率。

童子賢認為，下半年營運有三大正向因素驅使，首先是疫情最壞時間已過去，包含中國、台灣都正在恢復，且廠商經歷過去兩個月封控，產業運作逐步恢復正軌，其次，疫情造成消費停滯狀況，也可望隨著疫情趨緩回歸正常，最後則是產業旺季往往在秋季出現，因此下半年營運一定會比第二季好。

近期市場面臨戰爭、通膨等黑天鵝灰犀牛，童子賢坦言，確實會想要嘆一口氣，但還是要正面思考，隨著整個社會情緒休息後將會再向前邁進，他也強調，科技進步將提高生產力，包含 5G、低軌衛星、電動車、智慧城市等應用都為人類創造更多便利性。

針對小股東詢問毛利率，童子賢指出，低毛利是產業特質，但評斷企業不只獲利一項指標，還包含周轉、報酬率，以和碩目前的淨值換算，報酬率約 12.3%，至於毛利率普遍較低，則是因為營收有很大一部分是配合客戶需求，購買指定的記憶體、處理器產品，需要大量資金，環顧 ODM/OEM 廠皆是如此。

不過童子賢說，ODM/OEM 產業的設備周轉率高，投資報酬率可以乘以 N 倍，舉例來說，廠商購入 300-400 億元設備，每年卻可以創造上兆元的營業額，報酬率可高達 20-40 倍，對比半導體產業 1000 億元設備，每年則創造出 800-900 億元營業額，自然需要以高毛利產品為主。

廖賜政則補充，和碩屬於服務業，過往產品也集中消費性 3C 產品，受季節性起伏波動度高，但展望今年，在產能調配上，將以不浪費投資、不要出現季節性浪費為目標，包含擴大越南、印度、印尼、北美等海外投資布局，不過他也直言，今年整體產業供應斷鏈、航運物流、勞動力短缺等仍是考驗。

此外，廖賜政指出，和碩近年也會持續拓展商用產品領域布局，他更舉例電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 通常給予的全年訂單明確，對供應商而言，有利營運在高峰、低峰之間，提升產能利用率、毛利率表現。