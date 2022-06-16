采鈺公開申購價290元 20日起開放申購

光學晶圓代工大廠采鈺 (6789-TW) 為配合初次上市前公開承銷，辦理現增發行新股，其中，80% 採競價拍賣、20% 採公開申購，競價拍賣已在今日完成，公開申購價則為 290 元，預計自下周一至下周三 (20-22 日) 開放申購。

采鈺此次競拍張數總計 14800 張，參與投標的合格標單 4844 筆，得標筆數共 2299 筆，已完成電腦開標作業，最低得標價為 311 元，最高得標價為 431 元，得標加權平均價為 333.43 元。

另外，公開申購方面，采鈺公開申購價為 290 元，辦理張數 3700 張，預計在 6 月 20 日至 22 日開放公開申購，並在 6 月 24 日公開抽籤。

采鈺為台積電 (2330-TW)(TSM-US) 旗下小金雞，主要提供結合光學設計及半導體的晶圓級微型光學解決方案，切合光感測應用的市場趨勢，終端應用涵蓋手機等消費性電子、車用感測、安防監控等。

為滿足客戶需求，采鈺龍潭新廠預計今年第四季開始第一階段量產，逐步開出新產能，有助支持公司未來營運成長，加上持續投入技術開發，如影像感測器朝 0.56、0.4 微米微縮，以及開發如 Metasurface 等半導體微結構技術，可幫助光學元件薄型、輕量化，並將應用拓展至自駕車、AR/MR 等。

采鈺營運穩定成長，今年首季營收 22.96 億元，年增 38.92%，稅後純益 5.23 億元，年增 41.49%，每股稅後純益 1.78 元，前 5 月營收累計達 40.67 億元，年增 40.71%。