航運股跳水 台股翻黑跌160點收15838點 上沖下洗震盪370點

美國聯準會敲定升息 3 碼，符合市場預期，帶動美股收漲，台股今 (16) 日早盤一度漲逾 200 點，站上 16200 點，但航運股急殺翻黑，電子、金融漲勢也回吐，拖累大盤表現，加權指數終場下挫 160.64 點或 1%，收在 15838.61 點，上沖下洗震盪多達 370 點，成交值則放大 2723.45 億元。

櫃買指數終場下挫 3.42 點或 1.72%，收在 195.21 點，成交值 658.28 億元。上市櫃成交值合計 3381.73 億元。

權王台積電今天上演「秒填息」戲碼，盤中一度漲至 516 元，但隨著大盤賣壓湧現，尾盤漲幅縮小，以 508 元作收。

其他電子權值股方面，聯發科、聯電開高走低，終場均下跌超過 1%；國巨、大立光、友達等賣壓也都很重；不過，日月光投控、台達電、瑞昱均力守盤上。

貨櫃三雄午盤陸續跳水，長榮、萬海重挫逾 6%，陽明收跌 4%，散裝航運股四維航、慧洋、新興、裕民等都遭到調節，台驊投控大跌逾半根停板，上市運輸類股指數終場跌逾 4%，為盤面最弱勢族群。

台灣央行今天下午即將公布利率決策結果，外界屏息以待，金融股互有漲跌，其中玉山金、中信金上漲逾 1%，金控雙雄小漲作收，開發金則下跌 1.6%，華南金、彰銀、合庫金均收黑。

生技業近來好消息頻傳，今天仍為盤面多頭指標，北極星藥業 - KY 肝癌第三期臨床試驗，啟動第一名病人收案，激勵股價亮燈漲停，而德英、益得、晶宇也都攻上漲停板，合一、中天、太景、保瑞、泰福等也都表現不俗。