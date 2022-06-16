〈焦點股〉外資圈多空看法分歧 ABF載板三雄股價蒙塵

ABF 載板供給需求缺口縮小，外資圈連番下修三雄目標價，儘管今 (16) 日有兩家外資送暖，維持買進評等，但欣興 (3037-TW) 再度重挫逾半根停板，創近 8 個月新低，南電 (8046-TW)、景碩 (3189-TW) 同步走跌，整體 PCB 股表現疲弱。

欣興董事長曾子章於股東會上表示，目前 ABF 載板供需缺口比先前估計稍微縮小，BT 方面，若屬利基性領域，影響不大、還算健康，不過，他坦言，今年對於漲價一事有在踩煞車。此外，他強調，若有切入異質整合領域用板的載板業者，未來 3-5 年都不缺訂單來源。

美系外資日前開出第一槍，大幅下修 ABF 載板三雄目標價，昨天亞系外資再補刀，下修欣興、景碩評等至「持有」，同時看壞南電未來議價能力，下修至「減碼」，導致三雄股價昨天股價狂挫。

今天有美系外資送暖，強調股東會後與公司高層溝通後，認為欣興目前未見客戶削減或調整訂單，重申「超越大盤」評等，目標價 315 元；另家亞系外資也表示，短線基本面未惡化，股價回檔時應持續買進，維持目標價 300 元。

外資圈對 ABF 載板前景看法分歧，欣興昨天股價大跌逾 9%，摜破年線，今天持續遭到調節，盤中重挫超過 7%，最低來到 170 元，為去年 10 月下旬以來的新低；南電股價也翻黑，盤中挫近 3%，下探 320 元；景碩在多空拉鋸下，同步翻黑跌逾 1%，最低來到 145.5 元。

PCB 族群今天賣壓偏重，敬鵬、金像電、嘉聯益、燿華、台表科等盤中均下跌 3-4%，定穎、高技、華通、志超等同步震盪走跌。