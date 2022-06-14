〈技嘉股東會〉葉培城：下半年不敢太樂觀

技嘉 (2376-TW) 今 (14) 日召開股東會，展望今年營運，董事長葉培城坦言，受俄烏戰爭、通膨影響，第二季營運略低於原先預期，對下半年營運審慎看待，直言現階段「不敢太樂觀」，至於伺服器業務展望同樣審慎，但估今年仍可望有雙位數成長。

葉培城表示，第二季營運肯定不好，下半年包含俄烏戰爭、通膨等不利變數也都在，加上產業現在普遍都有庫存，對營運維持審慎。

技嘉今日股東會議案皆順利通過，通過去年盈餘配發，每股將發出 12 元現金股利外，也將拆分旗下網通事業予 100 % 持有子公司技鋼，基準日訂為明年 1 月 1 日，顯示技嘉看好未來伺服器、網通事業發展，據了解，技嘉去年伺服器業務年增逾 5 成。

葉培城指出，伺服器業務同樣受戰爭、通膨影響，因技嘉網通事業在歐洲占比較高，有一定程度的影響，現階段對今年營運展望也相對保守，雖然無法與去年成長相當，但預期仍將優於去年、維持雙位數成長。

近期電子股受美國通膨壓力影響，多位科技大老紛紛對股價叫屈，葉培城說，如果從業績角度來看股價反應確實委屈，不過股價波動是大環境使然，尤其近期通膨指數不斷升高，對資本市場壓力衝擊大。

技嘉 5 月營收則反映中國封控打亂供應鏈、物流影響，單月營收降至 68.41 億元，月減 10.3%、年減 41%，為近 17 個月低點，累計今年前 5 個月營收達 470.69 億元，年減 7.7%。