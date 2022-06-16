訊連AI引擎攜手日系統整合商 獲豐田汽車採用

軟體大廠訊連科技 (5203-TW) 今 (16) 日宣布旗下人臉辨識引擎 FaceMe 與日本系統整合商伊藤忠 (ITOCHU Techno-Solutions，CTC) 合作，CTC 利用 FaceMe 開發的「車輛檢驗資訊系統」獲豐田汽車採用，以優化車輛品質管理。

「車輛檢驗資訊系統」是用於管理整車品質管理系統，藉由 FaceMe 的人臉辨識技術，系統能確保只有符合資格的檢驗員才能進行檢驗工作，其無接觸、高精準臉部辨識的特點，可有效提高生產力，且無論使用者是否配戴口罩或帽子皆可完成身分驗證。

訊連科技董事長暨執行長黃肇雄表示，FaceMe SDK 具用於車輛檢驗資訊系統中，有助提高豐田汽車品管控制便利性與生產力，還能有效防止廠區內疾病傳播，看好智慧工廠市場應用將持續成長。

CTC 部長松長和孝表示，FaceMe 採用深度神經網路的 AI 技術，具辨識速度快、辨識準確度高的特性，客戶對 FaceMe 評價很好，也很高興這次能將整合至系統中。目前正計劃將專案擴展到其他工廠。

訊連近年搶攻人臉辨識領域，黃肇雄表示，人工智慧、人臉辨識技術蓬勃發展，且技術生態鏈已經成型，持續深化與國內外大廠合作，目前已打入物聯網、零售、金融等領域。

人臉辨識屬於訊連三大成長型業務之一，今年將加大力道孵化 FaceMe 成為具規模的事業體，力拚 3 年內人臉辨識營收規模，要從現在的 50 萬美元成長至 1000 萬美元。

