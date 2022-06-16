美國消費和房市有放緩跡象 巴克萊估Fed 7月僅升2碼 

上周率先料中美國將升息 3 碼的巴克萊銀行 (Barclays)，在聯準會 (Fed) 周三 (15 日) 決議出爐後表示美國將在 7 月回歸升息 2 碼，原因是消費和房地產市場有放緩跡象。另一方面，市場對利率的預期也下滑。

美國上周五公布 5 月消費者物價指數 (CPI) 意外年升 8.6%，不僅未如市場預期降溫，還衝得比 3 月更高，報告出爐後，巴克萊和 Jefferies 率先喊出 Fed 本周將升息 3 碼，而非 Fed 主席鮑爾先前預告的 2 碼。當時市場普遍的預期仍是 2 碼，直到本周一才轉為 3 碼。

鮑爾周三在會後記者會中表示，像 6 月這樣一口氣升 3 碼不會是常態，但未排除 7 月升 3 碼的可能性，表示屆時升幅「可能是 2 碼或 3 碼」。

巴克萊說：「我們現在預期 Fed 將在 7 月 27 日開會時，回歸升息 2 碼的路徑，因為有跡象顯示，美國的消費和房地產市場正在放緩。」

Fed 政策聲明出爐後，市場一開始預期 7 月會升 3 碼，但等到鮑爾記者會結束，市場預測的最新升幅轉變為介於 2 碼至 3 碼。

投資人對 Fed 降息時間點的預測也提早，早於 Fed 官員的看法。

隔夜利率交換合約市場顯示，聯邦資金利率將在明年春天達到 3.8%，但明年底前會降到 3.4%，然後 2024 年降到 3.1%。

周三公布的利率點狀圖則顯示，Fed 多數官員預期利率要到明年底才會達到 3.8%，2024 年下降到 3.4%。

鮑爾記者會結束後，美股收高，美債殖利率大幅下滑，10 年期美債殖利率報 3.286%。