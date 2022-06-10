通膨火熱 美國6月密大消費者信心指數跌至歷史新低

美國周五（10 日）公布數據顯示，美國 6 月密西根大學消費者信心指數報 50.2，創下歷史新低，不及預期的 58，也遠低於前值 58.4。消費者的長期通膨逾估向上突破過去幾個月的狹幅震盪區間，創 2008 年以來新高。

美國 6 月密大消費者信心指數跌至歷史新低。(圖片：Zerohedge)

觀察數據細項，現況指數報 55.4，不及預期的 62.5，5 月前值為 63.3；預期指數報 46.8，不及預期的 54.5，5 月前值為 55.2。

美國勞工部今公布 5 月消費者物價指數（CPI）比去年同期勁增 8.6%，創 1981 年以來高點，排除糧食和能源成本的 5 月核心 CPI 年增率也高達 6%，兩者分別高於市場預期的 8.3% 與 5.9%，凸顯通膨進一步加速升溫，加重消費者面臨的物價壓力威脅美國經濟成長。

備受市場矚目的通膨預期方面，1 年通膨預期為 5.4%，高於預期的 5.3%，前值為 5.3%，持平先前高點，均為 1981 年以來新高；5 年通膨預期為 3.3%，創下自 2008 年以來新高，高於過去幾個月 2.9% 至 3.1% 的狹幅波動區間，前值為 3%。

密西根消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示，在調查過程中，消費者強烈擔心通膨持續侵蝕收入，雖然迄今為止消費者支出保持強勁，但普遍惡化的情緒可能導致支出減弱，進而減緩經濟成長。有 88% 的消費者預估明年美國利率將會提高，該比例創下歷史新高。

消費者對其個人財務況惡化的評估約占 20%，有 46% 的消費者將其歸因於通膨，該比例高於 5 月的 38%；自 1981 年以來，只有一次調查的比例比目前還高，而當時經濟已處於衰退狀態。

整體來說，汽油價格給消費者帶來承重壓力，約有一伴的消費者在受訪時主動提到油價，而 5 月份的比例為 30%，一年前僅有 13%。此外消費者也連續 9 個月主動提到供應短缺問題。

美國民眾對購買條件的評估已跌至歷史新低，所有收入族群都變得越來越悲觀。通膨超過薪資成長，讓許多美國民眾動用儲蓄並加深債務。由於高物價讓可自由至派的收入減少，意味著非必需品消費減少，消費者支出更明顯的放緩成為經濟衰退的風險因素。

消費者信心影響未來幾個月的經濟成長，悲觀的消費者情緒會抑制支出水準，從而影響經濟復甦，相反地，樂觀的消費者情緒則有助於未來經濟成長。