Coinbase裁員股價漲逾6% 華爾街認同但仍下調今年成長預期

加密貨幣交易所 Coinbase (COIN-US) 宣布計劃裁員 18% 後，遭華爾街分析師下調成長預期。

根據 2 月份的一封股東信，Coinbase 原本計劃今年招聘 6000 人，但周二卻宣布計劃裁員 1100 人，預計重組成本約 4000 萬至 4500 萬美元。分析師表示，Coinbase 到第二季末的人力預計持平在 5000 人左右。

Coinbase 並不是唯一一家裁員的加密貨幣公司。BlockFi、Gemini、Robinhood (HOOD-US) 和 Crypto.com 近期也宣布裁員。

美股周三 (15 日) 上漲，Coinbase 隨之上漲 6.65%，收每股 55.01 美元。

許多分析師認同 Coinbase 的舉動。美銀研究分析師 Jason Kupferberg 表示，在加密貨幣環境艱困之際，裁員行動凸顯 Coinbase 管理層仍保持靈活，且如果有必要，Coinbase 可以使用其他成本槓桿，如行銷。「在加密貨幣交易所過度擁擠的競爭環境中，我們繼續將 Coinbase 視為長期贏家。」

Kupferberg 在報告中維持 Coinbase 股票的「買進」評級，目標價設為 80 美元。

然而，其他分析師下調對 Coinbase 的估計。Needham 高級研究分析師 John Todaro 將 Coinbase 今年營收預期自 45.4 億美元下調至 34.9 億美元，並預期因散戶投資者情緒低迷，Coinbase 第二季交易量季減 39%、第三季交易量再降 7%，但第四季可望反彈。Todaro 將 Coinbase 的目標價自 173 美元下調至 89 美元，但維持評級為「買進」。

Todaro 認同裁員行動，稱這是「朝著正確方向邁出一步，因為該公司先前在進入加密貨幣熊市之際，過度積極擴大人力。」

Keefe, Bruyette & Woods 分析師 Kyle Voigt 表示，Coinbase 裁員是意料之中。他曾示警該公司「恐需重審其裁員規模，倘若成交量環境進一步惡化。」他維持該股「符合市場表現」的評級，目標價 75 美元。

瑞穗高級金融科技和支付分析師 Dan Dolev 也調降 Coinbase 今年的營收欲期，自先前約 48 億美元調降至 36 億美元。他將該公司今年 Ebitda 自先前估計的 1.49 億美元下調至 1.21 億美元。「如果成交量繼續低迷，肯定會出現更多潛在的痛苦」

Dolev 認為，市場也可能出現價格戰。在當前的加密貨幣崩潰之前，消費者本已接受交易加密貨幣的任何手續費，但這一點可能會隨著眾多新公司加入而改變，例如 Robinhood。

「到目前為止，傭金還沒有定價壓力，非常穩定。但如果成交量下降，那麼券商就必須搶同業的成交量，其中一個手段就是削價競爭。我們確實認為這個產業會出現價格戰。」

Dolev 維持對該股「中立」的評級，但將目標價自 60 美元調降至 45 美元。