【普徠仕觀點】衰退訊號閃起黃色警示

重點摘要

一些主要指數已接近熊市，擔憂的投資人不禁要問美國經濟是否走向衰退。 全球經濟面臨顯著的考驗，我們認為投資人應在短期內採取防禦措施。

全球市場的持續拋售讓許多投資人質疑美國 (世界上最大經濟體) 是否會走向衰退，這是合理的擔憂，因為一些主要指數正處於或接近熊市，而從歷史上來看，自 1950 年以來標準普爾 500 指數的九個熊市當中，共有八個與經濟衰退有關。

儘管全球經濟在抵禦成長放緩方面處於相對穩固的基礎上，但也面臨著顯著的考驗，一方面，消費者和企業擁有充足的現金和有限的債務水準 (圖 1)，且總體放緩始於經濟快速增長時期。

另一方面，以聯準會為首的全球央行正在積極緊縮貨幣政策，而世界各國政府則在大幅縮減財政刺激措施，此外，疫情對供應鏈和勞動力市場造成了負面影響，俄羅斯對烏克蘭的軍事侵略破壞了全球能源、食品和眾多工業金屬的供應。

在衡量經濟衰退的可能性時，投資人能評估各種因子，例如，ISM 製造業指數是美國供應管理協會每月發布的經濟活動即時預報，該指數低於 45 通常意味著經濟衰退可能迫在眉睫 (圖 2)；償債能力惡化是另一個危險訊號，特別是信用利差擴大和非投資等級債券產業出現顯著下跌表現時，可能意味市場對破產增加的擔憂加劇，幾個月的失業率持續上升也將是一份令人憂心的數據。

我們認為，全球市場正面臨著充滿挑戰的經濟環境，而美國的衰退可能會驅動金融市場進一步下跌，因此，我們認為投資人應在短期內採取防禦措施。

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