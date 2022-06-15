日圓貶破1998年低點 分析師估摜破140只是時間早晚問題

美國公債遭到數十年來最嚴重拋售，使殖利率大幅上揚，在美日利差擴大下，日圓周三 (15 日) 亞洲盤貶破 1998 年以來的低點，交易員表示，如果日本當局沒有出手干預，很快就會貶到 140。

日圓周三貶破 135.19 日圓兌 1 美元，是 24 年來首見，截稿前報 135.30 。多數經濟學家預期，除非日圓貶破 140，否則日本央行 (BOJ，日銀) 不會輕易出手干預。

日圓近期走勢一直由美日利差主導。美債殖利率周二大幅上揚，2 年期美債殖利率三天內猛升 60 個基點至 3.43%，而日本同天期公債殖利率仍低於 0。

市場預期美國聯準會 (Fed) 可能在台灣周四凌晨宣布一舉升息 3 碼，是 1994 年以來最大單次升幅，而日銀隔日將宣布按兵不動，持續購債以壓低殖利率。

富國銀行外匯策略師 Erik Nelson 說，「市場愈來愈期待日銀做些什麼」，來止住日圓貶勢。如果日銀宣布放寬殖利率波動區間、甚至只是暗示未來會這麼做，就足以讓日圓兌美元匯率走勢大幅反轉。

多家避險基金押注日銀將被迫放棄控制殖利率曲線的政策， BluleBay 資產管理公司投資長 Mark Dowding 認為，此政策已經難以持續下去。

由於投資人擔憂日銀僵固的政策和全球經濟成長不確定性，日圓的隱含波動率已竄升到疫情爆發以來最高。在世界主要國家當中，日本是唯一一個不願撤銷對債市挹注措施的國家，希望藉由保持國內殖利率在低點，以支撐經濟。

富國的 Nelson 表示，日圓貶破 140 只是時間早晚的事，「可能是兩到三個月，也可能兩三周就達到。就像火箭的走勢。」