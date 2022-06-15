〈美新政衝太陽能〉白宮傳與業者開會 推動太陽能板本土製造

知情人士透露，白宮官員周二（14 日）與太陽能製造商開會，討論拜登政府的太陽能板本土製造計畫，以減輕美國潔淨能源對進口的依賴。

彭博報導，消息人士說，白宮官員與 20 多名業界代表進行大約 1 小時的 Zoom 視訊會議，目的是讓與會者了解上周總統拜登推動太陽能板本土製造的計畫，中國業者晶科能源 (688223-CN) 也派代表參加這場會議。

上周白宮宣布，兩年內都不會泰國、越南、馬來西亞、柬埔寨等東南亞四國的太陽能產品課徵新關稅，並援引《國防生產法》，向企業提供貸款與補助金，以推動太陽能板本土製造。

不過，這場會議並未減緩製造商對計畫資金來源的疑慮。知情人士說，製造商力促白宮官員詳細說明政府準備如何支持國內太陽能板工廠，並敦促政府推動立法，擴大對再生能源計畫與潔淨能源製造的稅賦獎勵。

First Solar 全球政策副總裁 Samantha Sloan 表示，這場會議凸顯政府對太陽能製造的理解脫節，業界代表並未與政府就未來路徑達成任何共識。

此前，受太陽能「雙反」調查影響，中國太陽能廠普遍選擇在東南亞布局，使當地逐漸成為全球太陽能組件重要生產基地。隆基綠能 (601012-CN) 、晶科能源、阿特斯 (CSIQ-US) 、天合光能 (688599-CN) 等重量級組件業者幾乎都在東南亞布局。

東南亞太陽能產品在美國的地位舉足輕重。美國潔淨能源協會（ACP）的數據顯示，預估越南、大馬、泰國及柬埔寨四國家占今年美國新增太陽能板安裝的比率大約為 80%。