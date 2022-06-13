日圓貶至24年新低 日本政府：準備必要時採取行動

日圓兌美元匯價周一（13 日）盤中貶破 135 日圓大關，下探至 24 年新低，日本政府周一向市場發出新示警，表示對日圓重貶感到擔憂，準備在必要時「做出適當因應」。

日圓兌美元匯價周一盤中跌逾 0.5% 至 135.19 日圓兌 1 美元，創 1998 年 10 月以來最低紀錄。

今年來日圓匯價已貶近 15%，在主要貨幣中的表現吊車尾，原因是日本央行持續按兵不動，以支撐經濟，但美國聯準會（Fed）持續升息，以壓制通膨。

內閣官房長官松野博一說：「匯率穩定反映基本面很重要，但近來日圓大幅下跌，我們對此感到擔憂；我們準備好根據需要做出適當因應，並與各國貨幣當局密切溝通。」他不願評論東京是否會出手干預匯市，以阻止日圓貶值。

日圓匯價上周五曾短暫上漲，原因是日本政府和央行表示，對近來日圓大幅下跌感到擔憂，這項罕見聯合聲明，被視為迄今為止東京可能出手支撐日圓的最強烈警告。

不過，美國上周五公布的通膨數據，強化投資人對 Fed 將積極升息以因應通膨的預期，帶動美元走強。

Fed 將在台北時間周四凌晨 2 時公布利率決策，除了最新利率，投資人也正在等待央行官員對經濟、通膨和聯邦資金利率的最新預測。

目前交易員認為 Fed 7 月升息 75 個基點（3 碼）的機率為 50-50，巴克萊銀行更開第一槍，預料 Fed 最快本周就會將基準利率調高 3 碼。