日圓下探24年新低 外銀預期三因素可望觸發反彈

日圓兌美元持續貶值，13 日低點一度貶破 135，下探至近 24 年新低，瑞銀認為，日圓是否有機會從低點反彈，取決於三大因素，包括日本人對通膨的不滿情緒、出口與旅遊業改善，以及美元轉貶，或有機會推升日圓兌美元匯價在今年底前回升至 124。

日圓兌美元低點一度下探至 135.19，儘管隨後略有回升，但今年以來日圓貶幅已達 15%，是主要貨幣中最弱者，匯價更是自 1998 年 10 月以來新低點。

瑞銀認為，日圓是否有機會從低點反彈，主要與日本民眾對通膨的容忍度、出口旅遊業表現，以及美元的走勢等因素有關。

首先是日本社會對於通膨的容忍度，瑞銀表示，日本進口價格年增幅高達 42%，創 42 年來新高，打擊家庭的購買力，使得日本央行量化寬鬆政策飽受市場批評，在社會壓力下或許可能迫使日本央行重新思考量化寬鬆的利與弊。

第二、出口及旅遊業，瑞銀指出，日圓貶值可拉抬出口增長，加上日本逐步向國際旅客重開邊境，預料將帶動旅遊收入，有利於日本經濟增長、通膨與國際收支表現，這些也可能推升日圓反彈回升，但預期升幅將呈現緩步成長態勢。

第三、強勢美元是否有機會逆轉，瑞銀表示，屆時如果聯準會升息步伐放緩，立場不再過於鷹派，預期強勢美元很可能在第 4 季有所改變，只要美國公債殖利率趨緩，屆時日圓或有機會回升反彈。