〈台達電股東會〉電動車、資料中心商機大 評估歐洲再擴充產能

台達電 (2308-TW) 積極布局全球生產基地，董事長海英俊今 (14) 日表示，除了中國、美國投資案，也會評估在歐洲擴充產能。根據近期台達電擴產規畫來看，歐洲若啟動擴產，可望與其他地區相同，瞄準電動車、資料中心商機。

台達電近期斥 10 億元赴美國德州建廠，海英俊說，美國是台達電最重要的市場，德州建廠能就近服務在地客戶，供貨電動車、資料中心等客戶。

中國方面，台達電重慶新廠已取得土地，郴州廠區也將建置新廠，海英俊表示，郴州新廠同樣考慮製造電動車產品，而重慶是電腦製造重鎮，當地新廠房會相關產品電源供應器為主，也會部份生產電動車產品。

至於歐洲市場，目前台達電目前斯洛伐克有兩座廠房，主要生產電源產品與通訊電源設備，海英俊認為，斯洛伐克也有擴產規畫，但還未定案。

台達電持續看好電動車、資料中心的商機，海英俊認為，電動車業務今年能維持 4-5 成成長，台達電目前手握歐洲、美國、日本客戶訂單，車廠需求仍強勁，缺料近期也有改善，將會盡快出貨。

台達電現階段電動車產品生產主要集中於泰國，考量到中國封城、地緣政治等因素，台達電持續提高各地區產能，表示將會配合電動車、通訊系統、基建客戶在地生產的要求，積極建置歐美新產能。