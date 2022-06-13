台達電積極擴建中國產能 將斥10億元興建郴州新廠

台達電 (2308-TW) 持續在中國、美國等地擴廠，繼先前取得重慶兩塊土地擴廠後，今 (13) 日再公告宣布將斥資人民幣 2.4 億元 (約合台幣 10.59 億元) 在湖南省郴州擴建新廠。

台達電表示，預定興建的郴州三廠暫估工程款約人民幣 2.4 億元，其中土建工程約需人民幣 1.445 億元，為租地委建，未購置土地。

台達電持續擴充中國、國際產能布局，重慶新廠先前已購地、整地完畢，預計 2024 年完工，而吳江、蕪湖皆有新廠在建，泰國 8 廠也在建置中，國內正展開中壢 6 廠工程。

台達電也啟動歐美投資計畫，已宣布斥資 3500 萬美元 (約新台幣 10.23 億元) 購買德州普萊諾 (Plano) 市土地與廠房，就近服務當地電動車、通訊客戶。

電動車龍頭特斯拉 (TSLA-US) 去年宣布將總部遷至德州，並在當地建置新廠，另外，普萊諾市也是網通設備大廠愛立信等大型企業總部聚集地。

台達電目標未來中國產能比重由 75-80% 下降至 60%，其次為泰國、印度，再來是台灣、歐美，目前印度據點已成形，印度赫納吉里 (Krishnagiri) 廠房已完成第一期建置，並於經濟特區 (SEZ) 中營運，而邦加羅爾研發中心已在 5 月啟用。