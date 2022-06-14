〈台達電股東會〉海英俊：中國封城影響比預期小 Q3表現不錯

台達電 (2308-TW) 今 (14) 日召開股東會，針對近期市況，董事長海英俊表示，中國疫情封城影響比公司預期還小，目前狀況逐漸好轉，預計第三季將有不錯的表現，獲利可望逐季改善，今年營收雙位數成長不是問題。

海英俊說道，封城影響經營層積極應對，盡全力將影響壓到最低，近期狀況逐漸緩解，預計 6 月可望延續 5 月回溫動能，目前工廠也因為疫情更加有效率。

成本壓力方面，海英俊指出，目前原物料漲勢已稍緩，且先前的成本轉嫁也逐步發酵，期望獲利能逐季增；至於近期通膨態勢，消費端非必需消費品力道勢必會下滑，但台達電產品主要以企業端為主，因此影響還好。

台達電持續看好電動車、儲能與資料中心的發展，海英俊表示，電動車業務今年能維持 4-5 成成長，台達電目前手握歐洲、美國、日本客戶訂單，車廠的需求仍然強勁，缺料近期已有改善，將會盡快出貨。

儲能也是台達電積極發展業務之一，包含充電樁、微電網等範疇都是重點；至於電源產品，海英俊指出，筆電等消費端產品逐步回歸至正常水平，但資料中心應用仍維持強勁，科技巨頭持續向雲端化發展，帶動資料中心需求。

自動化業務方面，海英俊說，中國逐漸解封後，景氣已開始復甦，可望帶動中國市場回溫，歐美市場則因已逐漸恢復以往生活，也看好歐美地區樓宇自動化需求成長。

台達電今股東會通過去年盈餘分配案，預計每股將發放現金股利 5.5 元，並增選董事及獨立董事，新任董事為品牌長郭珊珊，獨立董事為曾惠瑾。