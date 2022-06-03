歐美投資計畫啟動 台達電斥10.23億元德州購地與廠房

電源供應器廠台達電 (2308-TW) 開始啟動歐美布局計畫，就近服務當地電動車、通訊客戶，公司今 (3) 日公告表示，美國子公司董事會通過，將斥資 3500 萬美元 (約新台幣 10.23 億元) 購買德州普萊諾 (Plano) 市土地與廠房。

台達電子公司 Delta Electronics (USA) 將取得普萊諾市一處 30 英畝 (12.24 公頃) 土地，以及 42.3 萬平方英尺廠房建物。台達電表示，為配合電動車、通訊系統、基建客戶在地生產的要求，將會積極建置歐美新產能。

台達電布局德州可望就近服務在地電動車等客戶需求，電動車龍頭特斯拉去年宣布將總部遷至德州，並在德州建置新廠，另外，普萊諾市也是網通設備大廠愛立信等大型企業總部聚集地。

台達電正積極在全球擴產，預計今年資本支出將較去年增加 1-2 成，除了美國這次投資外，台達電在中國的吳江、蕪湖、成州新廠都在興建中，重慶廠也預計 2024 年完工，泰國 8 廠預計明年中完工，台灣中壢 6 廠則在興建中。

台達電目標未來中國產能比重由 75-80% 下降至 60%，其次為泰國、印度，再來是台灣、歐美。目前台達電印度據點已經成形，印度赫納吉里 (Krishnagiri) 廠房已完成第一期建置，並於經濟特區 (SEZ) 中營運，而邦加羅爾研發中心已在 5 月啟用。