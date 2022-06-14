台股要跌到什麼時候？專家曝利空出盡的可能時機

近期國際動盪不斷，上週美國 CPI 高於預期，市場開始擔憂聯準會是否會因居高不下的通膨被迫由兩碼轉而升息三碼，消息一出金融市場再度動盪，昨 (13) 日台股下跌 - 389 點或 - 2.36% 跌破月線，而 NASDAQ 下跌 - 530.79 點或 - 4.68%、S&P500 下跌 - 151.23 點或 - 3.88%、道瓊下跌 - 876 點或 - 2.79%、費城半導體下跌 158.98 點或 - 5.61%，此外，比特幣重挫逾 17%，美國十年債、兩年債殖利率再度倒掛，經濟衰退疑慮再起，而美國科技類股全面重挫，導致市場再度瀰漫悲觀情緒，但觀察本 (14) 日台股，雖一度跌逾 200 點，但終場僅下跌 23 點或 - 0.15%，收在 16,047 點，成交量為 2266 億。

對此永誠國際投顧分析師劉良梅解讀，美科技類股重挫，原先預期會令本日指數跌勢加劇，但本日下跌幅度不僅不如 13 日來得大，且接近午盤時權值類股買盤湧現，進一步帶動指數跌勢收斂，表示市場買盤仍有意願承接，這將有助於指數止穩，不過本週金融大事齊聚，台股仍有回測風險。

利空出盡最佳時機或落在下周一、二

劉良梅解釋，本周大事件相當多，明日不但是美國零售銷售數據公布、還是台指期月結算，緊接在後是週四 FOMC 利率決策以及台灣央行利率會議，且又碰上台積電除息。

週五有富時指數調整台股、FED 聯準會主席發表談話、日本央行公布利率決策。

諸多不確定性因素都在這周，可以料想的是，市場恐會持續出現動盪，但福禍相依，這也是利空測底的好時機，待所有不確定性消除後，市場就有機會迎來利空出盡，但若投資人在這之前要布局，則建議以分批承接較佳。

市況不明朗，該怎麼選股？

以 (8) 日，台積電股東會說明為例，劉良梅認為有兩大重點值得留意

1. 技術仍取得領先，去年營收增長 24.9%、預計今年營收成長 30%

2. 手機、PC 雖有衰退疑慮，但車用及高速運算 (HPC) 仍具成長動能，產能利用率仍高。

就上述兩點來看，可以知道台積電仍具成長動能，在應用的部分車用及 HPC 相關仍維持成長，這表示整個半導體產業屬於個別產業的衰退，並非全面性的。

這時就可以留意車用以及 HPC 伺服器相關族群，以 HPC 為例，緯穎 (6669-TW)、嘉澤 (3533-TW)、信驊 (5274-TW)、健策 (3653-TW)、金像電 (2368-TW) 都可望因 HPC 強勁的成長動能而受惠。

最後劉良梅提醒，市況不明朗時，投資人要留意風險並做好資金管理。

更多獨家盤勢、個股資訊

梅姊 LINE ID : https://lihi1.com/d7YZ6

YouTube 頻道 : https://lihi1.com/ov5Ch

本公司所推薦分析之個別有價證券

無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利

投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險