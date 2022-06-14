保瑞再啟動併購 擬以60億元買下安成藥 最快下季完成

保瑞 (6472-TW) 再啟動併購案，今 (14) 日宣布擬以 60 億元取得安成國際藥業公司 100% 股權，預計 8 月底股臨會通過後完成合併，保瑞將取得安成的土地、廠房、藥證、通路、人才團隊及營運資金，同時藉此增加特殊困難學名藥生產線。

生技四大天王包括美國華生藥廠 (Watson) 與泰福 - KY 創辦人趙宇天、OPKO 創辦人許照惠、安成藥創辦人陳志明、益邦製藥創辦人許中強，保瑞除了未併購許照惠所創立的公司外，其他三家都已經有合作。

保瑞集團董事長盛保熙表示，能夠從陳志明手中承接安成藥業，將大幅挹注集團營運與 CDMO 業務，此外，安成雖然具有高水準的藥品技術，但營運規模不大，在美國學名藥市場拓展有一定難度，預期雙方合作後，有望藉此降低製藥成本並大規模銷售。

副總經理王錦菊表示，60 億元將分三年支付，預計初期先付三分之二、約 40 億元，除了以自有帳上現金支付外，另外會透過銀行聯貸、發行 CB(可轉換公司債) 來完成此次併購案。

安成為國際性全方位學名藥廠，專注北美、台灣、歐洲、中國市場，熟悉美國市場的醫藥法規、市場競爭與技術分析，旗下眼藥水 CDMO、雷射穿孔的控釋劑型，也將進一步完整保瑞既有的劑型生產線。

副總陳世明補充，安成 2019 年下市時，當年營收約 8-9 億元，不過今年第一季營收已達 22 億元，獲利也是近年高峰，加上該公司旗下學名藥產品已經取證、銷售，預計第三季完成合併後，即可貢獻營運。

此外，安成已將旗下景德眼藥水製造廠國際化，申請美國 FDA 查廠，預計第四季查廠通過後，成為台灣首座符合美國 FDA 規格的處方用藥眼藥水製造廠。