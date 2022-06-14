〈房產〉10年來台房價指數大增47.3% 八年級生購屋壓力如山大

八年級生陸續進入而立之年，不少人也興起購屋念頭，不過跟上個世代的七年級生 30 歲之際相比，購屋壓力更重了，統計內政部的資料顯示，2012 年的房價指數為 79.75，而 2021 年來到 117.5，指數十年間漲了 47.3%，不只房價大增，裝潢維修成本也漲了超過一成。

根據主計處統計，2012 年的住宅維修費用指數為 95.29，但到了 2021 年達 106.72，增幅達 12%。其中維修服務增幅為 12.2%，維修材料漲了 12.7%。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐指出，不動產是時間財，隨著公共建設到位，生活機能提升，加上物價通膨，房價年年漲價是鐵的事實，而台灣的實質經常性薪資，從 3 萬 8347 元增加到 4 萬 1420 元，漲幅只有 8%，薪水追不上房價，如果 2012 年咬牙購屋的七年級生，如今資產至少漲了五成，而 10 年前錯過機會沒能上船的，如今只能望船興嘆。

房價連年漲價，與土地取得成本增加，以及建築營造費用漲價都有直接的關係！張旭嵐分析，近年因為國際戰爭，以及全台大廠趕工興建廠房，營造業缺工缺料的情況嚴重，各種裝潢材料接連漲價，裝潢五金、金屬材料、系統板材、衛浴設備，今年第二季也又再度調漲了價格，這也會影響末端房屋售價。就算轉向中古屋市場，舊屋的翻修裝潢，也是一筆費用，也讓屋主們再未來轉售時，有墊高售價的心態。

第一建經研究中心副理張菱育分析，對於自住族而言，居住費用還是必要的生活成本，雖然房貸金額可能會比房租略高，不過付房租是支出費用，繳房貸是資產累積，自有一屋且自用的情況下，房貸利息在個人所得稅申報時也可以抵稅，上限為 30 萬元，因此若在財力許可的情況下，購屋還是一項可考慮的理財規劃。