國際資金看好中國股市 內資仍小心翼翼

國際資金日益看好中國股市，但在中國封控措施時起時歇的情況下，內資的態度趨於謹慎。

自 3 月中旬以來，中國滬深 300 指數回升不到 5%，但恒生中國企業指數大漲 18%。儘管中國政府承諾對汽車、基建等產業提供各種獎勵措施，並保持宏觀政策寬鬆，中國股市仍表現不佳。

高盛策略師劉勁津周一（13 日）說：「在我們最近的記憶中，我們可能第一次注意到，中國境內投資人似乎比外資更加謹慎，這種罕見分歧可能是上海和北京正在進行零星核酸篩檢。」

上海閔行區新冠肺炎疫情防控指揮部表示，為鞏固疫情防控成果，周六上午將繼續進行全員常規核酸篩查，採樣間段實行封閉管理，結束後即解除封鎖。北京市政府今起也連續三天在經開區展開核酸檢測。

北京周一新增感染病例 74 例，為 5 月 22 日以來最高紀錄。國務院副總理孫春蘭要求北京政府官員儘快控制疫情。

恒生 AH 股溢價指數自 3 月中旬觸底以來，就一直在一個區間盤旋，A 股比 H 股貴 41% 左右，不如 3 月的逾 50%。該指數是衡量一些規模較大、流動量較高的中國企業 A 股與 H 股價差指標。

中國證券登記結算公司的數據顯示，上月中國境內股市新手總人數約為 120 萬人，為去年 10 月以來最少，也是 2019 年以來同月最低水準。經過 3 月短暫飆升後，投資人開立股票賬戶的熱情迅速降溫。

數據顯示，允許股票交易者借入資金購買股票的保證金融資，今年來穩步下降，4 月下探至低谷後，就未明顯回升。該指標是中國境內市場風險偏好的指標。