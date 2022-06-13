〈陸港盤後〉Fed恐加快升息步調 A股三大指數走低

中國 A 股周一（13 日）收盤三大指數走低，恒生科技指數重挫逾 4%，原因是美國通膨惡化，投資人擔憂聯準會（Fed）可能會加快升息步調，北京、上海也重啟大規模核酸篩檢。

證券時報報導，滬指周一收盤跌 0.89% 至 3,255.55 點，深成指跌 0.3% 至 11,999.31 點，創業板指跌 0.39% 報 2,546.49 點；兩市成交額合計人民幣 1.091 兆元，「北向資金」淨流出 135.19 億元。

媒體、電力、保險、地產、銀行等類股走低，燃氣、建築、港口、物流、鋼鐵、券商、釀酒等族群下跌。

香港恒生指數收盤大跌 3.39%，恒生科技指數重摔 4.72%。

美國 5 月消費者物價指數（CPI）加速至 8.6%，為 1981 年來最高峰，且升幅比經濟學家原估還大，促使投資人擔憂 Fed 可能會加快升息步調，且周末市場並未出現改變這種氛圍的消息。

Fed 將在台北時間周四凌晨 2 時公布利率決策，除了最新利率，投資人也正在等待央行官員對經濟、通膨和聯邦資金利率的最新預測。

目前交易員認為 Fed 7 月升息 75 個基點（3 碼）的機率為 50-50，巴克萊銀行更開第一槍，預料 Fed 最快本周就會將基準利率調高 3 碼。

北京與上海疫情再度惡化，也讓投資人擔憂中國政府可能再度祭出封城令，再度重創中國經濟與全球供應鏈。

北京市政府新聞發言人徐和建周日表示，北京朝陽區天堂超市酒吧群聚案來勢兇猛，防控難度超越新發地批發市場群聚案及上一波疫情，目前仍存在外溢風險。因此，周一起朝陽區將連續展開三天核酸篩查。

中原證券表示，美國通膨壓力較大，Fed 可能加快緊縮貨幣政策腳步。相較下，中國通膨壓力相對較小，外貿情勢改善，政府加快政策落實速度，可望使中國股市保持強勢，中原證券建議投資人關注穩增長、漲價、消費、科技等領域的投資機會。