〈陸港盤後〉市場情緒平復 A股三大指數深V反彈

中國 A 股三大指數周二（14 日）尾盤同步翻紅，滬指大漲逾 1%，原因是投資人情緒平復，美股期指也勁揚 1.2%。

證券時報報導，滬指周二勁漲 1.02% 至 3,288.91 點，深成指漲 0.2% 至 12,023.79 點，創業板指漲 0.07% 至 2,548.31 點。

兩市成交額合計人民幣 1.0994 兆元，連續第三個交易日破兆，「北向資金」淨流入 39.44 億元。

券商、石油、保險、煤炭、銀行類股大幅走高，汽車、釀酒、電力、地產等族群均走高。

香港恒生指數收盤持平，恒生科技指數跌 0.06%。

美股標普 500 指數期貨周二盤中大漲 1.2%，那斯達克 100 指數期貨的漲幅也達到 1.5%。

道瓊指數周一收盤重摔 2.79%，收 30,516.74 點，下探至去年 1 月以來最低水準，回吐美國總統拜登上任以來全數漲幅，利空是通膨飆升與聯準會（Fed）持續升息，引發經濟衰退疑慮。

上周五美國勞工部發布的數據顯示，5 月消費者物價指數（CPI）較一年前攀升 8.6%，寫下 1981 年 12 月以來最大升幅，並高於上月與經濟學家原估的 8.3%，顯示通膨惡化。

本季全球股、債市整體損失，可能寫下有史以來最高紀錄，時間可追溯至 1990 年。中國封控措施與烏克蘭戰爭，導致供應鏈與大宗商品供應受阻，進而引發通膨竄升。

如今一大問題是 Fed 等央行在緊縮貨幣政策時，是否會導致經濟陷入衰退。

粵開證券指出，外圍擾動緩和，復工復產加速，生產逐步回歸正常，市場情緒已有較大幅度改善，加上「北上資金」持續回流，A 股有望繼續走出「獨立行情」。

國盛證券則說，近來國際股市大幅回檔，A 股市場走勢相對獨立，展現較強韌性，而市場強度超過預期的背後，是投資人對政策落實的信心增強。

目前投資人信心提升過程尚未結束，中國股市仍有上攻空間，國盛證券建議投資人保持成長略大於價值的均衡配置。