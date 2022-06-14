比特幣跌破2.3萬美元 周末市值蒸發2000億美元 Coinbase重挫11%

廣泛風險資產遭拋售之際，投資者也拋售加密貨幣，致使比特幣周一 (13 日) 跌破 23000 美元，觸及 2020 年 12 月以來的最低水準。

與此同時，加密貨幣貸款商 Celsius 以「由於市場出現極端狀況」為由，突然暫停客戶提款，令擔憂情緒蔓延至廣泛市場。幣安 (Binance) 周一也稱「交易停滯導致積壓」，暫停比特幣提現服務。

根據 CoinDesk 的數據，比特幣跌破 2300 美元大關，更一度下跌約 17% 至 22764 美元，爾後收復部分跌幅至約莫 15%，交易價格落在 23351 美元附近。

自周末到周一，整個加密貨幣市場已經蒸發了超過 2000 億美元。根據 CoinMarketCap 的數據，周一加密貨幣市值縮水至 1 兆美元以下，為 2021 年 2 月以來首次。

宏觀因素導致加密貨幣市場看跌，因為通膨持續猖獗，美國聯準會 (Fed) 預計本周升息以控制物價上漲。

上周美股大跌，以科技股加權的那斯達克綜合指數大幅下挫，比特幣和其他加密貨幣往往與股票和其他風險資產的走勢呈正相關。

加密貨幣交易所 Luno 的企業發展和國際副總裁 Vijay Ayyar 表示：「有鑑於 Fed 升息和通膨管理，自 2021 年 11 月以來，市場情緒已劇烈變化。因為 Fed 可能最終得處理需求方面才能控制通膨，所以我們也可能面臨經濟衰退。」

「所有這些都表明市場尚未完全觸底，除非美 Fed 能稍歇一會，否則恐難見到樂觀情緒重返市場。」

Ayyar 指出，在之前的熊市中，比特幣自先前的紀錄高點下跌約 80%，此回的熊市，比特幣已自去年 11 月觸及的歷史高點下跌約 63%。

Ayyar 說：「未來一兩個月內，比特幣可能會跌得更多。」

因應比特幣大跌，加密貨幣交易商 Coinbase (COIN-US) 周一 (13 日) 收挫 11.41%。Coinbase 的股價今年迄今已下跌 76%，此前 5 月公布，因為用戶人數下降，第一季營收年減 27%。該公司表示：「我們相信，這些市場狀況不是永久的，我們仍專注於長期。」