小摩高盛見風使舵 市場對賭本周升3碼機率超過99%

《華爾街日報》週一 (13 日) 刊出的一篇報導讓高盛、摩根大通等主要投行爭先恐後地上修升息預期，市場對賭本週升 3 碼機率超過 99%。

美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 年增率意外再創 40 年來新高，英國巴克萊銀行 (Barclays) 和投行 Jefferies 上週五 (10 日) 率先上修預測，預估聯準會在本週聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議將決定升息 3 碼，但這在上週未引起華爾街普遍共鳴，市場當時共識仍偏向升息 2 碼。

不過，素有「聯準會傳聲筒」之稱的《華爾街日報》記者 Nick Timiraos 週一報導指出，近期令人不安的通膨報告暗示，聯準會本週不會受制於先前升 2 碼的前瞻指引，很可能意外升息 3 碼。

此消息震撼市場，隨後，華爾街個大投行見風使舵地修正 6 月升息預估。高盛經濟學家 Jan Hatzius 週一發布報告指出：「根據華爾街日報的暗示，我們修正對聯準會的升息預測。」

Hatzius 提到：「預期聯準會將在 6 月和 7 月升息 75 個基點，聯邦基金利率中性利率估值將迅速調整到 2.25-2.5% 的區間，然後預計 9 月升息 50 個基點，11 月和 12 月升息 25 個基點，故最終聯邦基金利率保持在 3.25-3.5% 不變。」

同時，摩根大通經濟學家 Michael Feroli 週一也預測聯準會本週將升 3 碼，還警告升 4 碼的風險並「不是」微乎其微。Feroli 稱，到明年年初，最終聯邦基金利率將在 3.25-3.5% 區間。

然而，Evercore ISI 策略師 Krishna Guha 表示：「我們嚴肅看到華爾街日報的報導，內容不僅精心編寫，也提出許多警告和政策選擇，但這不是我們認為對抗通膨的最佳政策，也不是對市場有利的政策。」

6 月份升息 3 碼的可能性已飆升至超過 99.4% (圖片：FedWatch)

芝商所 (CME) 的 FedWatch 工具週一顯示，聯邦基金期貨交易員認為聯準會 6 月份升 3 碼的可能性已大幅飆升，從上週五的 23% 攀至超過 99.4%， 7 月升 3 碼的機率高於 81%，上週五則為 50% 左右。