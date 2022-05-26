人力成本便宜一半 中國製造業奔赴越南

5 月中旬，中國中山新偉公司董事長唐紅生接到越南分公司負責人的電話，對方希望追加設備。

第一財經報導，十年前，唐紅生跟著製鞋龍頭企業到越南投資，做鞋子塑料件的配套供應商，兼做設備代理商，報酬率不俗。

不只製鞋業者，中國家電電子企業也加碼投資。

近年 TCL 在越南建新廠，擴大電視機產能；京東方也在越南建立產線；萊克去年向越南增資，在越南營收接近 5 億元；富佳越南吸塵器的產能到 2023 年將從目前 100 萬台增至 120-150 萬台。

人力便宜 稅收寬鬆

唐紅生 2010 年到越南考察，2013 年赴越南設廠，投資 600 多萬美元，廠址在胡志明市附近的平陽省。

唐紅生說：「客戶產業配套，要我們轉移」。他的客戶是香港上市企業信星集團，信星在珠海也有製鞋工廠。

「我們做鞋子裡的塑料片，在越南原來只做鞋子後套，1,000 萬雙，（人民幣）2 元一雙，就 2,000 萬元營業額了。東西單一，量大，非常好做。」

談及越南的優勢，唐紅生說，一是人力便宜，約為珠三角人力成本一半，中山的工人月薪為人民幣 5,000 多元，越南的勞工月薪（含加班）不到 3,000 元，工作時間長度一樣；二是電力便宜，每度約 0.5 元，中山約 0.9 元；三是越南出口退稅順暢，稅率與中國差不多。

借鑒中國經驗，越南多數工業區都給予外商「五年全免、兩年減半」的稅收優惠。唐紅生說：「它們現在的稅收政策仍然比較寬鬆。」

越南產品面向全世界，以出口至美國、歐洲、中國、日本、南韓等國為主。唐紅生表示，越南產品價格具優勢，很多愛迪達、Nike 的鞋子就是從越南賣到中國。

核心設備 依賴中國

「越南國土面積較小，不可能承載所有製造業的轉移，上游核心設備、材料的配套，主要依賴於中國，其次是日本和韓國。」

唐紅生也看到越南的缺陷，他還做設備貿易，越南的生產設備依靠中國、日本、南韓和歐美。中國設備物美價廉，在越南大受歡迎。

總部在浙江寧波的海天集團，2010 年赴越南設廠，做最終組裝和銷售服務，表面是「越南製造」，核心部件都在中國生產。

唐紅生兼做海天代理商，他說海天注塑機在越南的市占率超過 40%。

TCL 的模式也類似，電視機上游的液晶面板在中國生產，越南工廠做的是電視機組裝。

TCL 科技營運長王成說：「我們在越南、印度的布局，基本上都是裝配。」

他認為，核心技術、核心能力留在國內，裝配、勞動密集型環節，要離市場更近，也能利用當地資源稟賦，這是下階段中國製造出海的新邏輯。

梯度轉移

過去，中國企業在越南的投資，大多是主動布局，近年來被動布局較多。

短期而言，越南人力成本有優勢；長期而言，全球貿易關稅、物流因素驅動中國企業投資越南。為避開關稅壁壘，中國領先電子企業的部分產能，轉移至往東南亞。

中國機電進出口商會家電分會秘書長周南說，全球製造業從歐美日韓向中國轉移，部分再從中國向東南亞、印度轉移，是梯度轉移的趨勢。