蘋果傳首度將把部分iPad生產轉移至越南 比亞迪出手相助

消息人士透露，在上海及周邊地區封控措施導致供應鏈受阻數月後，蘋果公司 (AAPL-US) 首度將部分平板電腦 iPad 生產移出中國，轉移至越南，且比亞迪 (002594-CN) 協助蘋果在越南建立產線。

日經新聞報導，知情人士表示，iPad 組裝廠比亞迪協助蘋果在越南建立產線，可能很快就會開始在當地生產少量 iPad；蘋果也要求供應商增加印刷電路板（PCB）等零件庫存，以防止未來出現短缺。

蘋果也要求封控地區以外的供應商，協助建立數月零件庫存，以確保未來數月供應，甚至庫存足以吸收競爭對手的業務量。消息人士說，這些要求適用於蘋果所有產品：iPhone、iPad、AirPods、MacBook。

知情人士表示，在通膨加速與能源成本增加的情況下，跡象顯示消費電子產品的需求降溫，因此供應商若完全遵守蘋果的要求，將面臨風險。如果蘋果最終未使用這些額外零件，供應商可能束手無策。

一位蘋果供應商主管表示：「如果其他供應商的生產不再因封城而中斷，那些為蘋果準備的額外庫存，可能會成為供應商的沉重負擔」；多數供應商會同意增加一些庫存，作為緩衝，但「絕不會」把庫存拉高到足以全面接收競爭對手的業務量。

知情人士說，這些舉動顯示蘋果正努力降低供應鏈風險，蘋果甚至幫一些供應商承擔空運和陸運成本，以確保對生產材料準時送達。

正如日經新聞在去年 1 月的報導，蘋果一直考慮在中國以外製造一些 iPad，但越南爆發疫情迫使蘋果推持這項計畫。

iPad 將成為 AirPods 之後，蘋果在越南製造的第二大產品線。此舉不僅凸顯蘋果努力分散供應鏈，也彰顯越南的重要性與日俱增。去年蘋果的 iPad 出貨量為 5,800 萬台，多數供應商集中在中國。