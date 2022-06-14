南韓卡車司機罷工 恐釀新一波全球供應鏈危機

卡車司機罷工潮使南韓陷入經濟動盪，且可能成為引發全球新一波供應鏈危機的風暴中心。

彭博報導，南韓貨運卡車司機團結工會 (Cargo Truckers Solidarity Union) 罷工七天，為汽車、石化、鋼鐵等產業帶來 16 億美元的損失，其中，全球第四大鋼鐵商浦項鋼鐵 (POSCO) 部分工廠已暫時停產，影響層面正擴及整體經濟。

面對遙遙無期的復工日，汽車、燃料、鋼鐵和半導體原料的交付作業也跟著停擺，鑑於南韓是全球最大的記憶體晶片出口國，交貨中斷和工廠停產恐在全球引爆連鎖效應。

根據南韓國土交通部數據，周一往返全國 12 個港口的貨櫃量已較 5 月平均水平下滑 68%，外溢效果正在浮現，南韓最大、全球第七大港口釜山港的進出港貨運量也較平均水準砍半。

此外，由於工會與政府的談判未能在周末取得進展，市場預期本周的罷工行動恐將加劇。

工會領導人 Kim Jae-gwang 向路透表示，他們打算阻止卡車司機向全羅北道群山市的一家發電廠運送煤炭，路透指出，雖然這對電力影響有限，但也凸顯罷工行動將就此升級。

(圖：AFP)

南韓產業經貿研究院分析師 Cho Chuel 警告，在供應減少的情況下，罷工恐進一步加劇通膨，不過他也稱，現在判斷確切經濟損失還為時尚早。

可以肯定的是，全球供應鏈先前已因新冠疫情、俄烏戰爭以及上海封城陷入混亂，如今再爆出南韓卡車司機罷工事件，無疑是雪上加霜。