英特爾拓展汽車晶片領域 與越南Vingroup集團合作

越南 Vingroup 集團周二 (31 日) 宣布，與英特爾 (INTC-US) 就有關 5G 智慧城市措施、智慧化生產流程、多雲戰略、人工智慧和基於 Mobileye 技術的高級駕駛輔助系統 (ADAS) 等五個技術領域，簽訂戰略合作協議。

Vingroup 表示，這是他們與英特爾在製造開發、智慧服務和電動汽車計畫方面合作的一部分。

與此同時，英特爾正尋求擴大越南業務，加速進軍汽車產業。英特爾在 2 月份推出了一個為汽車客戶生產晶片的部門，試圖趕上製造競爭對手台積電和三星。

根據協議備忘錄，Vingroup 和英特爾將共同探索可應用於 Vinhomes 智慧城市的 5G 解決方案的機會。 Vingroup 旗下的 Vinhomes ，是越南最大的商業房地產開發商。

對兩家公司來說，他們同樣是汽車產業的新手，Vingroup 原本最大的獲利來自房地產，而英特爾則是晶片巨頭，兩家企業都認為，電動汽車對其未來發展至關重要。

英特爾執行長 Pat Gelsinger 為此次合作特別飛往越南，並於上周五與越南總理范明政會面。根據當地發布消息，Gelsinger 承諾擴大英特爾在越南的業務。

Vingroup 與英特爾預計藉由本次合作，對 5G 智慧城市和智慧建築、Vinhome 智慧城市應用的發展潛力進行評估，雙方將為 VinES 電池廠和 VinFast 汽車廠制定與實施物聯網智慧工廠的措施。