印度股匯債三殺 盧比兌美元貶至新低

在高通膨背景下，對美國聯準會激進收緊貨幣政策的預期，正擴大全球避險情緒，打壓新興市場資產。印度盧比周一 (13 日) 摔至歷史新低，股市也持續下挫，投資人擔心資金進一步外流。

盧比兌美元周一下跌 0.6%，至 78.2825 兌 1 美元，自今年 1 月以來，盧比已下跌 5%。

印股基準標普 BSE Sensex 指數下跌約 2.8%，原因之一是外資持續流出，今年撤資已達 240 億美元。

石油和大宗商品價格上漲，導致印度經常帳赤字不斷擴大，並對財政構成壓力。印度央行目前仍擁有近 6000 億美元的外匯儲備，他們一直在部署這些儲備以遏制貨幣的劇烈波動。

Kotak Mahindra Life Insurance Co 執行副總裁 Churchil Bhatt 指出，新興市場貨幣在避險期間走弱很自然，雖然印度央行有足夠的儲備來應對任何過度波動，但預計整體走勢仍會與亞幣相同，近期預計有序貶向 80 的水準。

印度主權債券也在下跌，基準 10 年期債券殖利率上升 9 個基點至 7.61%，而 4 年期債券的殖利率則攀升 13 個基點。

Emkay Global Financial Services 首席經濟學家 Madhavi Arora 認為，印度債券的走勢更多與聯準會升息預期有關，目前要關注即將公布的本地通膨數據，如果 CPI 高於 7.1%，將讓市場非常擔憂。