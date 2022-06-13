卡達和法國道達爾合作 將共推北方氣田天然氣擴張計畫

中東國家卡達的國營油氣公司卡達能源 (Qatar Energy) 周日 (12 日) 宣布，已選中法國大型能源公司道達爾能源 (Total Energies)，做為卡達北方氣田 (North Field) 天然氣擴張計畫「North Field East Project」的合作夥伴，雙方也於當日簽訂合作契約。

該計畫是卡達能源擴張液化天然氣 (LNG) 產量的一環，年產量將從目前的 7,700 萬公噸提升至 1.1 億公噸、增加 4 成；卡達能源盼透過生產能力提升，鞏固市場支配力。

為推動卡達北方氣田的開發計畫，卡達能源和道達爾能源將成立合資公司，出資比率分別為 75% 和 25%。

卡達能源部長兼卡達能源公司總經理卡比 (Saad al-Kaabi)，周日在合作契約簽署儀式上強調，「這對全球最大液化天然氣開發而言，是一件歷史大事」。

該計畫總投資金額估計約 287 億美元，另外卡達能源也表示，除了法國道達爾能源之外，他們也正在尋找其他的合作對象，將於近日公布。

和石油、煤炭相比，液化天然氣的溫室氣體排放量較低，在實現脫碳目標的過程當中，也被視為是重要的過渡性能源。

卡達是液化天然氣主要供應國之一，該國最終目標是在 2027 年前後，要讓液化天然氣的年產量達到 1.26 億公噸，以鞏固其液化天然氣供應大國的地位。